انت الان تتابع خبر تشافي: برشلونة يواجه مشكلة بحسم لقب بطل الشتاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه جيرونا في ديربي كتالوني، مساء السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني

الفوز على جيرونا سيضمن لبرشلونة لقبا معنويا، وهو بطل الشتاء، كونه سيحسم الدور الأول من الدوري الإسباني في الصدارة برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط على الأقل عن ريال مدريد، حتى لو فاز الأخير، مساء الأحد، ضد ريال سوسيداد.



وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال تشافي: : "أنا قلق بشأن عدم قدرتنا على إنهاء المباريات بتسجيل أهداف أكثر".

وتابع: "ورغم هذه المشكلة التي اعترف بها، كننا نحقق الانتصارات، وهذا هو الشيء المهم، علينا أن نقدر ما نحن عليه هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: "نحن في حالة جيدة ونحن حاليا نتصدر الدوري الإسباني، ومع ذلك، فإن مشكلة عدم إنهاء المباريات جعلتنا نخسر نقاطا أمام إسبانيول لأننا لم نسجل أكثر".



وعن إمكانية أن تسفر قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد، وأردف: "سنرى. نحن لا نفكر في النهائي، سنشاهد القرعة يوم الإثنين المقبل، أيا كان من ستوقعنا معه القرعة، سنواجهه".

وبشأن مستقبل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي ينتهي عقده في صيف 2024، قال تشافي: "بالنسبة لي هو مهم، إنه مختلف وأساسي. من الصعب العثور على لاعبين حاسمين في مواقف فردية، النادي يعرف ذلك، هو يقدم مستويات غير عادية، آمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة".

