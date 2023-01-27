انت الان تتابع خبر السامرائي بشأن اتفاقية باريس: تمثّل إنتقالة انتظرها العراقيون والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "خطوة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوقيع اتفاقية الشراكة مع جمهورية فرنسا؛ تمثّل إنتقالة انتظرها العراقيون منذ فترة طويلة".
واضاف :"وهو ما يبشّر بمرحلة إيجابية شعارها التنمية والإستثمار وإعادة الاعمار والإنفتاح السياسي والإقتصادي وتعدد الشراكات مع الدول المتقدمة صناعياً".
واضاف :"وهو ما يبشّر بمرحلة إيجابية شعارها التنمية والإستثمار وإعادة الاعمار والإنفتاح السياسي والإقتصادي وتعدد الشراكات مع الدول المتقدمة صناعياً".