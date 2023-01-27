شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تهنئ النائبة هيام فاروق على اختيارها عضوا بلجنة القيم بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، على اختيارها عضواً بلجنة القيم بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد العادي الثالث.

وكان مجلس الشيوخ قد أعلن عن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، بعد موافقة اللجنة العامة للمجلس على التشكيل.

ووفقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.

وتنص المادة 31، على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.