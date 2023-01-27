شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال المبادرات والتوجيهات المباشرة والتشريعات والمناطق والمدن الصناعية، وهذا يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بملف الصناعة ودعم المنتج المحلي لتعزيز التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، دار حديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من مالكي المصانع، نصه الآتى:

وقال الرئيس السيسي متحدثا مع مالك المصنع: "متوسط المرتبات كام؟.. أعلى حاجة وأقل حاجة؟.. ليرد عليه مالك المصنع: "من ألفين وفق القدرة والخبرة"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "كل ما تنجح هتحسن أكثر، بقول أهل الصعيد هنا نقدر نعمل قد المجمع ده 20 مجمع".

وقال الرئيس لصاحب مصنع أعلاف: كام واحد شغال معاك؟ وبتدي مرتبات قد إيه؟..ليجاوب أحمد عنتر: 25 عامل يا ريس .. والمرتبات من 3500 إلى 7 آلاف".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى:" لما بسأل عن عدد اللى بيشتغلوا وكام بيقبض، ببقى عايز الفت نظر الناس قد إيه لو قدرنا نتوسع ونيسر للناس أنهم بدأوا يشتغلوا كدة احنا هنساهم مساهمة كبيرة جدا في خروج منتج يستفيد منه الناس".