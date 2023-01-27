شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يبدع في مواويل الصعيد أمام الرئيس السيسي في افتتاح مشروعات بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الافتتاحات التي قام بها الرئيس السيسي في محافظات سوهاج، استطاع الفنان وائل الفشنى أن يلفت الأنظار إليه عقب ظهوره فى حفل افتتاح مشروعات قومية بسوهاج

وأشاد الرئيس السيسى بصوته وحمله أيضا مسئولية إحياء التراث الغنائى وأكد على تواكده خلال حفل افتتاح مدينة الثقافة والفنون.

التقينا بالفنان وائل الفشنى الذى تحدث عن هذه التجربة وكيف يمكن إعادة احياء التراث الغنائى وأعماله الفنية المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية :"ياللى ضربت الودع وسمعت كوم حكايات أهل الصعيد يا جدع يا جدع جوا التاريخ علامات "

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