شكرا لقرائتكم خبر عن نافاس ينضم إلى الدوري الإنجليزي من بوابة هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي مفاجأة من العيار الثقيل مشيرًا إلى اقتراب انضمام كيلور نافاس، حارس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية "ميركاتو يناير 2022".

نافاس يرحل إلى الدوري الإنجليزي

ووفقًا لما تداولته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نافاس يقترب من الانضمام إلى صفوف الدوري الإنجليزي منضمًا إلى نوتنجهام فورست خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

وجاء ذلك في ظل ندرة مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مما قد فتح له أبواب الرحيل في أقرب فرصة.