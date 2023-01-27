انت الان تتابع خبر خطة خدمية لاستقبال الزائرين لزيارة الامام الهادي عليه السلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعدّت العتبة العسكرية بالتعاون مع الحكومة المحلية في سامراء خطة خدمية لاستقبال الزائرين الوافدين لزيارة الامام الهادي عليه السلام، فيما أشاد لزائرون بالخدمات المقدّمة لهم.

خطة خدمية أعدتها العتبة العسكرية بالتعاون مع الحكومة المحلية في سامراء لاستقبال الزائرين الوافدين إلى المدينة لزيارة الامام الهادي عليه السلام. الخطة الخدمية رافقتها إجراءات أمنية لتأمين طريق الوافدين من بغداد الى سامراء.

الزائرون أشادوا بالخدمات المقدّمة لهم ومنها تأمين الطريق وتوفير الطعام والشراب من خلال المواكب التي نصبت والتي وصل عددها الى اربعمئة موكب فضلا عن المفارز الطبية المنتشرة على طول الطريق.

وسط إجراءات أمنية وخطة خدمية نالت استحسان الزائرين تجري مراسم زيارة الامام الهادي عليه السلام في أجواء لم تخل من الانتقادات لرداءة الطرق المؤدية الى سامراء وكثرة الحفر والمطبّات فيها.