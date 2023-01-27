انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تعيد فتح الطرق المغلقة منذ سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد توجيه أمني، أعيد افتتاح العديد من الطرق التي كانت مغلقة منذ سنوات، في خطوة عدّها مواطنون ايجابية لتقليل الازدحامات في العاصمة، مطالبين باتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة السير في بغداد.

في بغداد يسعى الجميع للخلاص من مشهد الازدحامات، الذي صار صفة دائمة كان لا بدّ من وضع حدّ لها، عمدت الجهات الامنية الى فتح طرق فرعية ورئيسة لتسهيل حركة السير، تقول الجهات الأمنية أنّ ثمّة جهدا أمنيا مختلفا سيعتمد لتأمين مناطق العاصمة.

أغلب الطرق التي تمّ فتحها بناءً على التوجيه الامني، كانت مغلقةً لسنواتٍ طوال، وجاء قرار فتحها بهدف فكّ الاختناق المروري المستمرِّ في العاصمة وهو ما نال استحسان المواطنين.

بل ان البعض اقترح اتخاذ اجراءات اخرى لتخفيف الاختناقات في شوارع العاصمة والتي غالبا ما تتسبب بتاخرهم عن الاعمال.

ولا يكفي فتح الطرق المغلقة في بغداد لحلّ الأزمة المرورية، إنّما ينبغي أن يجري العمل على وضع خطط لانشاء جسور وطرق لاستيعاب أكبر عدد من السيارات المتزايدة أعدادها وتسهيل الحركة في عموم بغداد .