شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الدولة لمواهب كابيتانو مصر فى محافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل دعم الدولة المستمر للمواهب في مختلف المجالات الرياضية والفنية وغيرها، رصد تقرير تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لنادى شربين الرياضى ومشروع كابيتانو مصر خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الناشئين الرياضيين بالنادى.

ووجه الرئيس السيسى رسالة إلى الناشئين قائلا لهم: "المهارات هي الأساس في كرة القدم إلى جانب اللياقة البدنية الهائلة"، مضيفا أنهم سيلعبون في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.