انت الان تتابع خبر ضبط 6 حاويات مخالفة للضوابط في كمرك أم قصر الشمالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تمكنت من ضبط 6 حاويات تحمل مواد مخالفة (مواد كيميائية خطرة، فايبر كلاس ، مستلزمات أطفال) في مركز كمرك ام قصر الشمالي".

واضافت الهيئة، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك والدوائر الساندة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".

