انت الان تتابع خبر ضبط 6 حاويات مخالفة للضوابط في كمرك أم قصر الشمالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تمكنت من ضبط 6 حاويات تحمل مواد مخالفة (مواد كيميائية خطرة، فايبر كلاس ، مستلزمات أطفال) في مركز كمرك ام قصر الشمالي".
واضافت الهيئة، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك والدوائر الساندة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".
واضافت الهيئة، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك والدوائر الساندة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".