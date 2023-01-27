رئاسة المجلس تعيق مناقشة سعر الصرف

بغداد - ياسين صفوان - أزمة ارتفاع سعر الصرف تستمر في البلاد بعد التظاهرات التي شهدتها العاصمة أمام البنك المركزي، في وقت حمّل نواب رئاسة المجلس بعدم إدراج فقرة الدولار على جدول الأعمال رغم جمع أكثر من ثمانين توقيعاً نيابياً.

يبدو أنّ الاوضاع في العراق ذاهبة نحو التعقيد، تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة حول ارتفاع سعر الصرف تزامنت معها تصريحات نيابية تشير الى عرقلة رئاسة المجلس مناقشة الملف رغم جمع تواقيع أكثر من ثمانين نائبا.

التظاهرات الشعبية أمام البنك المركزي ليست سوى بداية لما هو قادم بحسب مراقبين، لفتوا الى إمكانية تعقّد الأمور أكثر اذا ما ظلّ الوضع على ما هو عليه بتجاهل مطالب الشارع الغاضب.