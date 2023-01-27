شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة اليوم.. مانشستر سيتي يتفوق على آرسنال في آخر 20 لقاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب وبشدة عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وأرسنال والمقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة في كأس الاتحاد الإنجليزي 2022/2023

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، ويعلق على أحداث اللقاء رؤوف خليف.

آرسنال ومانشستر سيتي

تُعد هذه المواجهة هي الأولى في الموسم الحالي بين الطرفين، حيث يعود آخر لقاء بينهما إلى يناير لعام 2022 عندما انتهت المباراة بفوز السماوي بهدفين مقابل هدف بالدوري الإنجليزي.

ويحمل الموسم الحالي صراعًا كبيرًا بين أرسنال ومانشستر سيتي في ظل المنافسة التي تجمعهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر المدفعجية جدول ترتيب بريميرليج برصيد 50 نقطة من 19 جولة، ويأتي السيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وفي ذلك السياق.. كان مانشستر سيتي تأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد بعدما أطاح بـ تشيلسي بنتيجة 4-0، بينما تأهل أرسنال بعدما أطاح بـ نظيره أكسفورد يونايتد بثلاثية.

ويسعى أرسنال تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا في إنهاء سلسلة تفوق مانشستر سيتي على المدفعجيه في السنوات الماضية.

تعرف على تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر سيتي في آخر عشرين مواجهة

في النظر إلى آخر 20 مواجهة رسمية جمعت الفريقين في مختلف المسابقات، تفوق مانشستر سيتي في 13 مباراة، بينما كان الفوز لأرسنال في 4 مرات، وحسم التعادل 3 لقاءات بينهما.

وحقق مانشستر سيتي نتائج مثيرة وثقيلة أمام أرسنال في العشرين مواجهة الأخيرة، منها 5-0، و4-1، وحقق انتصار بثلاثية أهداف في 6 مباريات.

وكان آخر انتصار لكتيبة آرسنال أمام مانشستر سيتي يعود إلى يوم 18 يوليو من عام 2020، بعدما فاز بهدفين دون رد بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.