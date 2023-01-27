شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة آرسنال ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية لقمة إنجليزية من العيار الثقيل، تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص من مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد، وذلك يأتي في السطور التالية..

توقيت مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق ركلة البداية مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على التشكيل المتوقع لقمة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المتوقع أن تدخل كتيبة المدفعجية بالتشكيل التالي أمام بطل إنجلترا:-

في حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

خط الوسط: تشاكا، بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، نكيتياه.

بينما يأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال كالتالي:-

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في الدفاع: ووكر، دياز، لابورت، كانسيلو.

وفي الوسط: رودري، جوندوجان، برناردو سيلفا.

الشق الهجومي: رياض محرز، ألفاريز، جاك جريليش.