«ميتا» تقرّر إعادة فتح حسابات ترامب على «فايسبوك» و«إنستغرام»

26 يناير , 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (أ ف ب).
قالت شركة «ميتا بلاتفورمز» أمس الأربعاء إنها ستعيد فتح حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على «فايسبوك» و«إنستغرام» في الأسابيع المقبلة بعد تعليق دام عامين في أعقاب أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى في مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
ومن الممكن أن توفر استعادة الحسابات دفعة لترامب، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأميركية مجدداً في عام 2024. ويتابع 34 مليون شخص ترامب على «فايسبوك» بينما له 23 مليون متابع على «إنستغرام». والتطبيقان يعتبران وسائل رئيسية للتواصل السياسي وجمع التبرعات.
وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حساب ترامب على الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني. لكن ترامب لم ينشر أي تغريدات هناك حتى الآن.
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