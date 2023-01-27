السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي «جنين»

اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في رام الله (أ ف ب).

أدانت السعودية واستنكرت بشدة، اليوم، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في فلسطين؛ مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددة على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت عن خالص تعازي وصادق مواساة السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.