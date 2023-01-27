«اليونسكو» تصنّف مدينة أوديسا الأوكرانية موقعاً للتراث العالمي في خطر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أمس الأربعاء أنها صنفت مدينة أوديسا الأوكرانية، وهي مدينة ساحلية استراتيجية على ساحل البحر الأسود، كموقع للتراث العالمي في خطر.

ونددت روسيا، التي غزت أوكرانيا قبل 11 شهراً، بهذا التصنيف، قائلة إن التهديد الوحيد لأوديسا يأتي من «النظام القومي في أوكرانيا».

يهدف هذا الوضع، الذي منحه اجتماع لجنة «اليونسكو» في باريس، إلى المساعدة في حماية التراث الثقافي لأوديسا، الذي يتعرض للتهديد منذ الغزو الروسي، وتمكين الحصول على المساعدات المالية والتقنية الدولية.

وتعرضت أوديسا للقصف عدة مرات من قبل روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وفي يوليو/تموز 2022، تم تدمير جزء من السقف الزجاجي الكبير والنوافذ لمتحف أوديسا للفنون الجميلة، الذي تم افتتاحه في عام 1899.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان إن أوديسا «مدينة حرة، مدينة عالمية، ميناء أسطوري» تركت بصماتها على السينما والأدب والفنون.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القرار «سيساعدنا في حماية أوديسا. روسيا غير قادرة على الدفاع عن أي شيء آخر غير الإرهاب والضربات».