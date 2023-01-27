الخارجية الفرنسية: لا باريس ولا حلفاءها يخوضون حرباً ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن لا فرنسا ولا أياً من شركائها في حالة حرب مع روسيا، رافضة التعليقات التي أدلت بها موسكو بعد القرار الغربي بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك رداً على ما اعتبره الكرملين «تورطاً مباشراً» للغربيين في النزاع مع إعلانهم عزمهم على تسليم كييف دبابات ألمانية وأميركية الصنع. كما يأتي التوضيح بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك التي قالت «نحن نقاتل في حرب ضد روسيا وليس في ما بيننا».

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي «نرد بوضوح شديد، لسنا نحن ولا أياً من حلفائنا في حرب مع روسيا». وأضافت أن «تسليم المعدات العسكرية في إطار ممارسة الدفاع المشروع. لا يشكل انخراطاً في الحرب».

وتابعت «نستنكر هذه التعليقات الصادرة عن الكرملين».

وافقت ألمانيا الأربعاء على إرسال دبابات ليوبارد 2 الثقيلة إلى أوكرانيا، وقد أعلنت النروج وبولندا اثر ذلك أنهما سترسلان قطعاً من هذه الدبابات إلى كييف.

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 31 دبابة أبرامز إلى كييف.

ويشدّد مسؤولون غربيون على الطابع الدفاعي لهذه الدبابات لتهدئة غضب موسكو.