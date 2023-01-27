تقرير إسباني يكشف مصير ديمبلي مع برشلونة

وذكرت صحيفة سبورت "حاز عثمان ديمبلي على ثقة جماهير برشلونة، بسبب ما يقدمه على أرض الملعب، وتزايد نضج اللاعب كل يوم".

وأضافت: "لقد وقع ديمبلي على عقد حتى صيف عام 2024، وهو عقد قصير، وتأمل الإدارة ألا يكون الأخير له مع الفريق".



وتابعت الصحيفة "عثمان ديمبلي يستهدف الاستمرار في النمو داخل قلعة الكامب نو".

ويعيش عثمان ديمبلي أفضل لحظاته الشخصية، ويشعر بالرضا الشديد عن موقفه في ناديه برشلونة، والتطور الذي حدث للبلوجرانا مؤخرًا.

وشارك ديمبلي هذا الموسم بقميص برشلونة في 27 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين حتى الآن.

