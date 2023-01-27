انت الان تتابع خبر تقرير إسباني يكشف مصير ديمبلي مع برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445734-638104082313992949.jpg
الخليج 365- دوليات
سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على موقف الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، ومصيره مع الفريق الكتالوني.
وذكرت صحيفة سبورت "حاز عثمان ديمبلي على ثقة جماهير برشلونة، بسبب ما يقدمه على أرض الملعب، وتزايد نضج اللاعب كل يوم".
وأضافت: "لقد وقع ديمبلي على عقد حتى صيف عام 2024، وهو عقد قصير، وتأمل الإدارة ألا يكون الأخير له مع الفريق".
وتابعت الصحيفة "عثمان ديمبلي يستهدف الاستمرار في النمو داخل قلعة الكامب نو".
وشارك ديمبلي هذا الموسم بقميص برشلونة في 27 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين حتى الآن.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-27 | 10:21
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الخليج 365- دوليات
سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على موقف الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، ومصيره مع الفريق الكتالوني.
وذكرت صحيفة سبورت "حاز عثمان ديمبلي على ثقة جماهير برشلونة، بسبب ما يقدمه على أرض الملعب، وتزايد نضج اللاعب كل يوم".
وأضافت: "لقد وقع ديمبلي على عقد حتى صيف عام 2024، وهو عقد قصير، وتأمل الإدارة ألا يكون الأخير له مع الفريق".
وتابعت الصحيفة "عثمان ديمبلي يستهدف الاستمرار في النمو داخل قلعة الكامب نو".
ويعيش عثمان ديمبلي أفضل لحظاته الشخصية، ويشعر بالرضا الشديد عن موقفه في ناديه برشلونة، والتطور الذي حدث للبلوجرانا مؤخرًا.
وشارك ديمبلي هذا الموسم بقميص برشلونة في 27 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين حتى الآن.
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