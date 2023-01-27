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تقرير إسباني يكشف مصير ديمبلي مع برشلونة

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2023-01-27 | 10:21

تقرير إسباني يكشف مصير ديمبلي مع برشلونة

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الخليج 365- دوليات

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على موقف الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، ومصيره مع الفريق الكتالوني.


وذكرت صحيفة سبورت "حاز عثمان ديمبلي على ثقة جماهير برشلونة، بسبب ما يقدمه على أرض الملعب، وتزايد نضج اللاعب كل يوم".

وأضافت: "لقد وقع ديمبلي على عقد حتى صيف عام 2024، وهو عقد قصير، وتأمل الإدارة ألا يكون الأخير له مع الفريق".


وتابعت الصحيفة "عثمان ديمبلي يستهدف الاستمرار في النمو داخل قلعة الكامب نو".

ويعيش عثمان ديمبلي أفضل لحظاته الشخصية، ويشعر بالرضا الشديد عن موقفه في ناديه برشلونة، والتطور الذي حدث للبلوجرانا مؤخرًا.

وشارك ديمبلي هذا الموسم بقميص برشلونة في 27 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين حتى الآن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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