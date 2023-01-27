انت الان تتابع خبر إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع نجمه دارميان لتجديد عقده والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445732-638104075044825425.jpg
الخليج 365- رياضة
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن توصل إدارة إنتر ميلان، لاتفاق مع اللاعب ماتيو دارميان على تجديد عقده. Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-27 | 10:08
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الخليج 365- رياضة
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن توصل إدارة إنتر ميلان، لاتفاق مع اللاعب ماتيو دارميان على تجديد عقده.
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