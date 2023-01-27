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إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع نجمه دارميان لتجديد عقده

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445732-638104075044825425.jpg

2023-01-27 | 10:08

إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع نجمه دارميان لتجديد عقده

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الخليج 365- رياضة

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن توصل إدارة إنتر ميلان، لاتفاق مع اللاعب ماتيو دارميان على تجديد عقده.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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