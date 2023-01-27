انت الان تتابع خبر الإطاحة بعنصرين من داعش تخفوا بهويات مزورة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، انه "بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه بها، فقد تم التوصل لمعلومات عن وجودهم بين الاهالي دخلوا المحافظة للتخفي بين المواطنين هاربين من عدة مناطق".



وأشار الى، أن "العملية نفذت بدقة وسرعة عالية ،وانتجت التحقيقات ارتباطهم بالعناصر الارهابية وعملوا بصفة مقاتلين في التنظيم"، لافتا الى انه "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا".