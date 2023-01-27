انت الان تتابع خبر طقس الأسبوع الأخير من كانون الثاني: أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة كما يتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر كما يتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية.



ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة، وتكون رعدية أحياناً كما يتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، أما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".