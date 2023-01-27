انت الان تتابع خبر الرئيس الكرواتي بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات: ستحترق كما احترقت في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتابع ميلانوفيتش، خلال مقطع فيديو لحوار معه: "قالت وزيرة الخارجية الألمانية باللغة الإنجليزية يوم أول أمس في ستراسبورغ إنه ينبغي علينا أن نتحد لأننا في حالة حرب مع روسيا".

وتساءل ميلانوفيتش: "حرب مع روسيا؟ لم أكن أعرف ذلك. ربما تكون ألمانيا في حالة حرب مع روسيا مرة أخرى، حظا سعيدا لهم، وربما تكون أفضل مما كانت عليه قبل 70 عاما"، مضيفا أنه لا يفهم كيف أن إمداد أوكرانيا بالدبابات سيساعد في إحلال السلام.



وأشار إلى أن الدبابات يمكن أن تحترق هي الأخرى كما حدث بالعراق وفي أماكن أخرى.