انت الان تتابع خبر الداخلية: اعتقال أكثر من 1100 متهم بتجارة وتعاطي المخدرات خلال 25 يوماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية نفذت عمليات نوعية خلال اول (25) يوم من عام 2023 ضمن محافظة بغداد وباقي المحافظات، وبموجب قرارات قضائية".وأضاف البيان، "تم القبض على (1104) متهمين بتجارة وترويج ونقل وتعاطي المخدرات وضبط (22،159) كيلو غراما من المخدرات بمختلف الانواع و(129،784) قرصا مخدرا ومؤثرات عقلية و(68) قطعة سلاح ناري متنوعة و(63) عجلة ".

وأوضحت أن "تنفيذ العمليات الامنية الاستباقية سيستمر لضبط كل ما له مساس بجريمة المخدرات".

