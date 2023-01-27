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اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز: قمة كروية تجمع الجوية بالطلبة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445727-638104046459824201.jpeg

2023-01-27 | 09:20

اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز: قمة كروية تجمع الجوية بالطلبة

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الخليج 365 - رياضة

تُفتتح مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، بأربع مباريات ضمن الأسبوع الثالث عشر من للموسم 2022-2023.

ويستضيف فريق الديوانية، فريق زاخو على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

أما ملعب فرانسو حريري سيضيف لقاء فريق أربيل مع فريق نفط البصرة في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

فيما يلاقي فريق نفط الوسط، فريق الكرخ على ملعب النجف الأولمبي في الساعة السابعة مساءً.


أما قمة مواجهات اليوم ستجمع فريق القوة الجوية مع فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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