اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز: قمة كروية تجمع الجوية بالطلبة

ويستضيف فريق الديوانية، فريق زاخو على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

أما ملعب فرانسو حريري سيضيف لقاء فريق أربيل مع فريق نفط البصرة في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

فيما يلاقي فريق نفط الوسط، فريق الكرخ على ملعب النجف الأولمبي في الساعة السابعة مساءً.



أما قمة مواجهات اليوم ستجمع فريق القوة الجوية مع فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً.