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انت الان تتابع خبر اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز: قمة كروية تجمع الجوية بالطلبة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445727-638104046459824201.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-27 | 09:20
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الخليج 365 - رياضة
تُفتتح مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، بأربع مباريات ضمن الأسبوع الثالث عشر من للموسم 2022-2023.
تُفتتح مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، بأربع مباريات ضمن الأسبوع الثالث عشر من للموسم 2022-2023.
ويستضيف فريق الديوانية، فريق زاخو على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة الثانية ظهراً.
فيما يلاقي فريق نفط الوسط، فريق الكرخ على ملعب النجف الأولمبي في الساعة السابعة مساءً.
أما قمة مواجهات اليوم ستجمع فريق القوة الجوية مع فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً.
أما ملعب فرانسو حريري سيضيف لقاء فريق أربيل مع فريق نفط البصرة في الساعة الرابعة والنصف عصراً.
فيما يلاقي فريق نفط الوسط، فريق الكرخ على ملعب النجف الأولمبي في الساعة السابعة مساءً.
أما قمة مواجهات اليوم ستجمع فريق القوة الجوية مع فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً.
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