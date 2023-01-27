انطلاق صفارات الإنذار .. إطلاق صواريخ من غزة صوب جنوب إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أطلق مسلحون فلسطينيون اليوم الجمعة صاروخين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل اعترضتهما أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وردت إسرائيل بشن ضربات على غزة.

يأتي تبادل إطلاق النار عبر الحدود بعد اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية، أمس الخميس، أسفر عن سقوط أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد منذ أعوام.

وتسبب الصاروخان في انطلاق صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة، منذرة السكان باللجوء إلى المخابئ. ولم ترد أنباء عن إصابات، بحسب رويترز.

من جهتها قالت مصادر أمنية في غزة لوكالة فرانس برس إن 15 غارة نفذت من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأكد مراسل سكاي نيوز عربية بتجدد إطلاق رشقات صاروخية من غزة بينما تواصل القبة الحديدية محاولات الاعتراض.