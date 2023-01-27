حقوق الإنسان بـ"النواب" تفتح ملف تخصيص أماكن لذوى الإعاقة على الطرق

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان علي مدار الأسبوع القادم، 4 اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث خصصت الأحد لفتح موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة) بدعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وكذا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

أما يوم الثلاثاء فخصصته لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لبحث الشكاوى الواردة إليها، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتي تتخذ قرارا في شأنها وتحيل توصياتها للجهات المعنية.

ووفقا لجدول أعمال اللجنة ليوم الاثنين القادم، فأنها تناقش موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والارصفة والمواصلات (كود الإتاحة)، وذلك بدعوه وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلي جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.