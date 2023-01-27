المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخين من قطاع غزة إلى عسقلان وقوات الاحتلال تفتح الملاجئ (فيديو)

دوت صفارات الإنذار، الجمعة، في مدينة عسقلان، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صاروخين من قطاع غزة المحاصر.



وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن بلدية عسقلان أعلنت فتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة القبة الحديدة اعترضت صاروخاً على الأقل، أطلق من القطاع.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه انطلاق صافرات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن العديد من المقاومين استهدفوا حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة بعبوة شديدة الانفجار.



وانطلق الإنذار في أعقاب مجزرة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس، أسفرت عن سقوط أكبر عدد من الشهداء خلال يوم واحد منذ أعوام.



إلى ذلك، دوت أصوات انفجارات في شمال قطاع غزة ليلة الخميس/الجمعة.



وذكرت المصادر أن الانفجارات نتجت عن إطلاق القبة الحديدية لجيش الاحتلال صواريخ اعتراضية في أجواء شمال قطاع غزة.



وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، عن استنفار كبير لقوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة.



ووفقاً لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإن استنفارالجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة جاء بعد رصد حالة اضطراب وتجمعات قرب الحدود داخل غزة وإشعال للإطارات.



(وكالات)



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