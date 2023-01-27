شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تفرض عقوبات على "فاجنر" و531 فردا من الجيش الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الخميس، أن بلاده الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على عدة أفراد على صلة بمجموعة "فاجنر" الروسية.

وكشف بلينكن في تصريحات أن الولايات المتحدة قررت كذلك تصنيف مجموعة "فاجنر" الروسية كـ "منظمة إجرامية عابرة للحدود".

وأوضح أن العقوبات ستشمل أيضا فرض قيود على إصدار التأشيرات لـ 531 فردًا من الجيش الروسي، لافتا أن العقوبات على مجموعة "فاجنر" ستشمل 5 كيانات مرتبطة بها.

السبت الماضي، صنّفت الولايات المتحدة مجموعة فاجنر بأنها "منظمة إجرامية دولية"، منددة بتجاوزاتها في أوكرانيا واستخدامها أسلحة توفرها كوريا الشمالية وتجنيدها سجناء.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، وصف المجموعة الروسية بأنها "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع"، على حد قوله.

وكشفت الأرقام الأمريكية عن نشر فاجنر نحو "50 ألف مسلح" في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت في حقهم أحكام في روسيا، وفقا لـ "كيربي".

التصنيف الأمريكي قدم صورة أكثر دقة بإعلانه انتشار "عشرة آلاف من المرتزقة وأربعين ألف سجين"، وسط تحذيرات من واشنطن بعدم الاكتفاء بإعلان المجموعة منظمة إجرامية بل ستفرض عليها عقوبات أخرى.

المسؤول الأمريكي قدم صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية قال إنها تظهر قطارات روسية تتجه إلى كوريا الشمالية لنقل معدات مخصصة لمجموعة فاجنر وتعود منها إلى الأراضي الروسية مع عتاد عسكري يشمل صواريخ للمجموعة في أوكرانيا.

ووفقا للرواية الأمريكية فإن الصور تم التقاطها يومي 18و19 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما نقل هذه المعلومات إلى مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات المفروضة على بيونج يانج.

ويدير مجموعة فاجنر، يفغيني بريغوجين، وهو رجل أعمال روسي يبلغ الحادية والستين ومقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المجموعة تنشط للغاية في المعركة الشرسة التي تخاض في شرق أوكرانيا للسيطرة على مدينة باخموت.

وتمتد خريطة انتشار "فاجنر" إلى دول أخرى في العالم، خصوصا قارة إفريقيا، حيث تعهد جون كيربي بـ "العمل دونما هوادة لتحديد الأطراف التي تساعد فاجنر وفضحها واستهدافها".

في المقابل أشاد، يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية فقد أشاد بفاعلية قواته في أوكرانيا، مؤكدا أن لديهم "الانضباط الأكثر شراسة".

وقال بريغوجين في فيديو نشره الجهاز الإعلامي للمجموعة، مساء السبت، إن أسباب سيطرة عناصر مجموعته على سوليدار في شرق أوكرانيا يعود إلى أنهم "متمرسون في القتال ويحققون جميع أهدافهم بصورة مستقلة، لأنهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم".

ولفت بريغوجين، الذي ظهر خلال الفيديو مرتديا بدلة مرقطة، وبجانبه رجل عرفه كقائد لمجموعة فاجنر في معركة سوليدار، إلى أن "الأهم هو نظام القيادة الذي تم تطويره بشكل تام، كما أنه بإمكان كل واحد التعبير عن رأيه داخل المجموعة".

لكنه استدرك: "بعد اتخاذ القرار، يتم تنفيذ كل المهمات، لا يمكن لأحد أن يعود إلى الخلف، وهو ما يعطينا انضباطا أكثر شراسة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، في بادرة نادرة، أصدرت بيانا يشيد بـ "شجاعة" عناصر "فاجنر" في سوليدار.

وردًا على التهديدات الأمريكية، بعث رئيس فاجنر برسالة قصيرة إلى البيت الأبيض يسأل فيها عن الجريمة التي تُتهم شركته بارتكابها، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات جديدة عليها.

وتقول رسالة نُشرت عبر تليجرام على قناة الخدمة الإعلامية التابعة ليفغيني بريغوغين مؤسس فاجنر: "عزيزي السيد كيربي، هل يمكنك توضيح الجريمة التي ارتكبتها شركة فاجنر؟".

ويتمسك بريغوجين بأن فاجنر قوة مستقلة تماما لديها طائراتها ودباباتها وصواريخها ومدفعيتها.

إلا أن يفغيني بريغوجين مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية، وهو أمر قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه فعله وسيواصل فعله.