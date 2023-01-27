الألمان غير متفائلين بالمستقبل

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وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «ديموسكوبي النسباخ» لصالح صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الصادرة أمس، أعرب 31% فقط ممن شملهم الاستطلاع عن قناعتهم بأن ألمانيا ستتقدم بشكل جيد في السنوات العشر المقبلة.وفي سياق متصل، قال 39% ممن شملهم الاستطلاع الذين زاد عددهم عن 1000 شخص «إن ألمانيا ستظل من الدول الاقتصادية الرائدة خلال الـ10 إلى 15 عاما المقبلة».
وكانت هذه النسبة تصل إلى 59% في استطلاع مشابه جرى قبل خمسة أعوام.
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