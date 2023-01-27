الألمان غير متفائلين بالمستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية سكان البلاد لا ينظرون بتفاؤل إلى المستقبل ويتشككون في دور ألمانيا كدولة اقتصادية رائدة مستقبلا.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «ديموسكوبي النسباخ» لصالح صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الصادرة أمس، أعرب 31% فقط ممن شملهم الاستطلاع عن قناعتهم بأن ألمانيا ستتقدم بشكل جيد في السنوات العشر المقبلة.

وفي سياق متصل، قال 39% ممن شملهم الاستطلاع الذين زاد عددهم عن 1000 شخص «إن ألمانيا ستظل من الدول الاقتصادية الرائدة خلال الـ10 إلى 15 عاما المقبلة».

وكانت هذه النسبة تصل إلى 59% في استطلاع مشابه جرى قبل خمسة أعوام.