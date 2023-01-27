بكين تتهم مسؤولا أمريكيا بتشويه صورتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت وزارة الخارجية الصينية أكبر مسؤول أمريكي في هونج كونج، بتشويه السمعة التجارية للمدينة، بعد أن حذر من تراجع الثقة في سيادة القانون، في أحدث مؤشر على العلاقات المتوترة بشأن المركز المالي الآسيوي المضطرب. وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس أن جريجوري ماي، الذي تولى منصب القنصل العام للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، حذر من أن الشركات في هونج كونج تواجه مخاطر متزايدة، تشمل مخاطر لموظفيها وشؤونها المالية وامتثالها القانوني، بعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي في عام 2020. كما ألقى ماي باللوم على القواعد في التسبب في نزوج الكفاءات من المدينة أثناء فترة تفشي جائحة فيروس كما ألقى ماي باللوم على القواعد في التسبب في نزوج الكفاءات من المدينة أثناء فترة تفشي جائحة فيروس كورونا

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