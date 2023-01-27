القضاء العراقي يقر بإعدام 14 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد في العراق أحكاما بالإعدام بحق 14 إرهابيا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014. وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان أمس، «إن المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين». وذكر أن الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب. وذكر أن الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

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