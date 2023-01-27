شكرا لقرائتكم خبر البحرين تؤكد التواصل مع قطر تحقيقا للخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على «ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية»، معربا عن أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تؤكد التواصل مع قطر تحقيقا للخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.