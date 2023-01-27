شكرا لقرائتكم خبر العفو الدولية للحوثيين: أطلقوا النساء المحتجزات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت منظمة العفو الدولية، ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الإفراج فورا عن النساء المحتجزات، اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في سجون الميليشيات بصنعاء.

وأكدت المنظمة في بيان، أنه «يجب على الحوثيين إطلاق سراح النساء اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، لكنهن ما زلن محتجزات تعسفا، لأنه لا يوجد محرم (ولي أمر ذكر) ليُفرج عنهن إلى عهدته».

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية غراتسيا كاريتشا: «من غير المقبول النظر إلى النساء في اليمن ومعاملتهن على أنهن ناقصات، ولا يملكن قدرة التصرف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية”، وشددت على أنه “يجب أن تتطور التقاليد العرفية، كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته”.

وحسب فريق الخبراء الدوليين البارزين المكلفين بملف اليمن في سبتمبر الماضي، فإن هناك ما يزيد على 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من الحوثيين، فضلا عن تفاقم التهديدات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، والاتهامات بالدعارة، كمحاولة لإضفاء شرعية على ممارساتهم عبر تلك الاتهامات.

وكانت الرابطة الإنسانية للحقوق في اليمن، استعرضت على هامش عقد الدورة الـ51 في مدينة جنيف السويسرية، ما تتعرض له النساء المعتقلات من أنواع التعذيب في سجون الحوثيين، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت 1700 امرأة يمنية، غالبهن في العاصمة صنعاء، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى الشهر ذاته في العام الماضي 2022.

إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) أن 3.2 ملايين طفل قد نزحوا داخليا في اليمن، بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون، وأن 12.9 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، مسجلة 216 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال، غالبها في مناطق سيطرة الحوثيين.

وسجلت اليونسف وشركاء مجموعة آلية الاستجابة السريعة، 1378 أسرة نازحة حديثا (9646 شخصا) 31 % منها تعولهم إناث، وكان ما يقدر بنحو 26% من السكان النازحين حديثا، من الحالات المسجلة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، و74% بسبب النزاع المسلح.

وحسب البيانات، تم تأكيد ما مجموعه 16 حالة لانتشار فيروس شلل الأطفال، ليصل المجموع إلى 216 حالة نهاية 2022، ومن بين هذه الحالات، تم الإبلاغ عن 187 حالة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، و29 حالة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ميدانيا، تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني، مسنودا بالمقاومة الشعبية، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهات عدة بمحافظة تعز، وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن «قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الإرهابية في أطراف الكدحة غرب تعز».

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