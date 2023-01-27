النائب أحمد مقلد: نحتاج حوافز لدعم الفن وصناعة المسرح وإزالة عوائق الفنانين مع الضرائب

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة تقوم علي ركائز، جزء منها القوي الصلبة والقوي الناعمة، والتي يمثلها الفن داخل وخارج مصر واللغة والثقافة، مضيفاً أن اللكنة المصرية انتشرت من خلال الرسالة الفنية علي مدار عقود- جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول "التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين".

وتابع النائب أحمد مقلد: "أخدنا منهج في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تكون الجلسات الخاصة بالحوار الوطني بدون خطوط حمراء ونعمل في أي ملف مهما كانت تعقيداته".

وأضاف:"مهمتنا كممثلين عن الشعب تقديم حلول قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، ودورنا كنواب إزالة العقبات التي تواجه رسالة الفن"، مؤكداً أهمية الفن كقوى ناعمة، وقال: "الفن بدأ في الشرق الأوسط من الأرض المصرية"

واستكمل "مقلد"، قائلاً: "إننا نحتاج عددا من الحوافز لدعم الفن وصناعة المسرح وتخفيض الضرائب التي تصل إلي 56%، بالإضافة لإزالة العوائق التي تواجه الفنانين مع الضرائب والجهات المختلفة".

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطن، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎