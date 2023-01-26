شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح محرز لجائزة مرموقة في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ترشح الجزائري رياض محرز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لحصد جائزة مرموقة داخل ناديه خلال الفترة الحالية.

وأعلن نادي مانشستر سيتي، ترشيح لاعبه الجزائري رياض محرز، لنيل جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد الأداء المبهر الذي قدمه مع الفريق في مباريات الفريق خلال شهر يناير الجاري.

وأكد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن إختيار محرز لنيل جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، جاء بسب تألقه مع فريقه طوال شهر يناير، حيث ساهم في الفوز على تشيلسي في كأس الاتحاد، كما كان له الفضل الأكبر في التفوق على توتنهام، وولفرهامبتون في الدوري.

وأشاد النادي بجناحه الجزائري مشيرا إلى أنه يعد ثاني أفضل هدافي الفريق في هذا الموسم، برصيد 10 أهداف في كل المسابقات.

ويتنافس محرز على الجائزة رفقة كل من دان برن من نيوكاسل، وبرينان جونسون من نوتنجهام فورست، سولي مارش من برايتون، ماركوس راشفورد لاعب اليونايتد، ديفيد رايا من برينتفورد، ولاعب أرسنال بوياكو ساكا، وباب التصويت للجائزة مفتوح حتى ظهر يوم الاثنين 30 يناير الجاري.