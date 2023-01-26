شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقرر رحيل لاعبه وتشيلسي يقترب من ضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، استقر على بيع أحد لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم اقتناع الإدارة بقدراته.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية"، أن يوفنتوس حدد أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي كسب بعض المال من وراء بيع السويسري دينيس زكريا، لاعب وسط الفريق المعار إلى تشيلسي حاليًا.

وأضافت: "البيانكونيري حريص على الاستفادة ماديا من وراء زكريا، للحصول على بعض الموارد للمساعدة في عملية إعادة بناء الفريق".

وأضافت: "زكريا الذي كلف السيدة العجوز نحو 10 ملايين يورو، تقدر قيمته السوقية بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو".

واختتمت: "إدارة النادي تأمل أن يتمكن زكريا من إبهار تشيلسي بمستواه، في النصف الثاني من الموسم الجاري، كي يضمه النادي الإنجليزي بشكل نهائي".