شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يبتعد عن الانضمام إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، ابتعد عن إمكانية الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط البلوز، بالانتقال إلى صفوف الفريق السعودي بعد الصفقة المدوية بضم كريستيانو رونالدو، في ظل انتهاء تعاقد النجم الفرنسي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة صحيفة "ليكيب الفرنسية"، أن كانتي يسير حاليا بشكل إيجابي في مسارين، أولهما التعافي من إصابته في أوتار الركبة، وثانيهما التفاوض مع تشيلسي لتجديد عقده.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: "الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق"، وهو أما أكدته أيضا صحيفة التايمز البريطانية، حول اقتراب استمراره في ستامفورد بريدج.

وأشارت إلى أن نجولو كانتي، يعلم أيضا أن هناك أندية إسبانية وإيطالية تريد التعاقد معه، ولكنه لا يريد الاستعجال في حسم مصيره سواء بتجديد العقد أو الرحيل.

وقالت شبكة "فوت ميركاتو الفرنسية"، في فترة سابقة إلى أن تشيلسي عرض عقدا جديدا على نجولو كانتي، في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب الفرنسي عرضا آخر من نادي النصر السعودي، للرحيل إلى صفوفه.