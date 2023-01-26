انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريقا لصهريج بمركز تكريت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "صهريجاً يحمل وقوداً اصطدام بأحد العجلات ببوابة عوينات بمسار الذهاب مركز مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق"، مشيرا الى ان "شرطة المحافظة والمرور تقوم بالتحقق بعائدية الصهريج".



واشار الى ان "بلدية العوجة تتهيأ لفتح الطريق".