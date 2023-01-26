انت الان تتابع خبر المبرقع: هناك تداخل في الصلاحيات بين وزارة الشباب والمحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المبرقع في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية لفضائية، ان "هناك خلطا في فهم التداخل بين الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة ونسعى الى توضيح هذا التداخل".

وأضاف: "تم نقل جميع المنتديات والأندية الشبابية الى المحافظات من تخصيصات وصلاحيات"، مبينا ان "هناك تحديا لدى الوزارة للتواصل مع الشباب في ظل سحب الصلاحيات بين وزارة الشباب والمحافظات".



وأشار المبرقع الى ان "الوزارة تسعى الى طلب بتعديل قانون نقل الصلاحيات من وزارة الشباب الى المحافظات والموضوع قيد الدراسة في مجلس الوزراء وداخل مجلس النواب هناك ترحيب في اتجاه إعادة الصلاحيات الى وزارة الشباب".

وختم ان "التخصيص المالي في الموازنة الاتحادية يتناسب مع مشاريع الوزارة ونسعى الى اقناع وزارة المالية ومجلس النواب من اجل التصويت على هذا التخصيص"، مؤكدا ان "العراق قادر على استضافة بطولات أكبر من بطولة الخليج اذا ما توفرت شروط النجاح".