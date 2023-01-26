انت الان تتابع خبر السعودية تدين اقتحام القوات الاسرائيلية لمخيم جنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية السعودية :" أنها تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، مشددة على "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد 9 فلسطينيين -بينهم سيدة مسنة- وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.