شكرا لقرائتكم خبر عن خطر يلتهم ثمار التنمية.. تعرف على خطة الدولة لمواجهة النمو السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل الدولة المصرية جهود مكثفة للاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ إذ تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكانى، ويأتى مشروع "2 كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فيتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغييرالقيم الإنجابية السائدة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التى تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير علىقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبطالنمو السكانى، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية فى تنظيم الزيادة السكانية، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.