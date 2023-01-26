شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفربول يعلن تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي ليفربول الإنجليزي، بإعلان تجديد عقد نجم الفريق، وذلك قبل انتهاء مدة تعاقده، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب ليفربول في فتح ملفات لاعبيه، لمعرفة من سيبقى ومن سيرحل، من أجل ضم صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، في الميركاتوالشتوي الحالي.

ونجح ليفربول من تجديد عقد ستيفان بايشيتش لاعب الفريق، وذلك عقب تألقه مع الفريق الإنجليزي الفترة الماضية.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": وقع ستيفان بايشيتش عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ناديليفربول، التزم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بمستقبله للنادي من خلال توقيع الصفقة في مركز تدريب أكسا بعد ظهر اليوم الخميس.

كما علق بايشيتش عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: من الواضح أنني سعيد جدًا، ومتحمس جدًا لمواصلة اللعب لهذا النادي وآمل أنأتمكن من اللعب لسنوات أكثر، أنا وعائلتي فخورون جدًا بتوقيع عقد جديد مع هذا النادي.

وشدد: إنه شعور رائع، إنه شيء كنت أحلم به خلال هذين العامين هذا شيء كنت أعمل بجد من أجله أيضًا.

وواصل: إنه جنون، منذ عام مضى كنت ألعب كرة القدم تحت 18 سنة والآن بدأت بعض المباريات، وظهرت لأول مرة وسجلت هدفًا، كان هذاشيئًا لم أتوقع حدوثه هذا العام.

وأتم: إنه لأمر مدهش أن نرى مدى السرعة التي سارت بها الأمور، لكني أواصل العمل الجاد وآمل أن يكون هناك المزيد من الأشياء فيالمستقبل.