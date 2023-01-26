انت الان تتابع خبر المبرقع: الحكومة عازمة على دعم الرياضة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المبرقع في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية ان "هناك ملاعب دولية في جميع المحافظات بعضها افتتح والبعض الاخر بحاجة الى دعم الحكومة لإكمالها وافتتاحها"، مبينا ان "البنى التحتية المرافقة لملاعب كرة القدم من قاعات ومنشآت خدمة مدرجة ضمن البرنامج الحكومي وسيتم تنفيذها بعد إقرار البرنامج".وأضاف: "نجاح البطولات مسؤولة عنها الجهات الفنية من منتخبات واتحادات رياضية وكل اتحاد مسؤول عن توفير متطلبات الإنجاز الفني، والوزارة مسؤولة عن تهيئة البيئة اللازمة لإنجاح الرياضة"، مبينا ان "الحكومة عازمة على دعم الرياضة بشكل كبير وهناك اتفاق على دعم الرياضة بكل ما تحتاجه".

ولفت المبرقع الى ان "سياسة رياضة الإنجاز الاتحادات الرياضية والجهات الفنية هي المسؤول عنها"، منوها الى ان "هناك لجنة داخل الوزارة مسؤولة عن منح الإجازات والتخصيصات للأندية".