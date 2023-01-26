انت الان تتابع خبر الشباب والرياضة تكشف عن مخاطبات لرفع الحظر على الملاعب رسمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المبرقع في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ان "وهج بطولة الخليج ما زال مستمرا بعد نجاح البطولة وما اظهرته من تنسيق عالي بين جميع الجهات رغم قصر مدة الاعداد للبطولة".

وأضاف: "الحظر عن الملاعب العراقية لم يرفع رسميا ولكن هناك مخاطبات لرفع الحظر عن الملاعب العراقية واخرى لإقامة البطولات في البلاد"، موضحا ان "الأجواء داخل الاتحاد الدولي والاسيوي متعاطفة بشأن الوضع في العراق لدعم رفع الحظر بشكل رسمي".



وأشار المبرقع الى انه "يجب التأسيس على هذا النجاح لإنجاز المشاريع القادمة"، مبينا ان "العراق جنى ثمار نجاح بطولة الخليج بعد ان أصبحت صورة العراق على حقيقتها امام العالم".