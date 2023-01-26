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انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة السبت المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بحسب بيان ورد لـ الخليج 365، ان جدول اعمال جلسة يوم السبت المقبل سيتضمن:
أولا: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية الدولية لأنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.
ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا.
رابعا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
خامسا: القراءة الأولى لمشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة.
وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان "الجلسة تبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر.
أولا: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية الدولية لأنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.
ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا.
ثالثا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى نظام لاهاي للقانون الدولي الخاص.
رابعا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
خامسا: القراءة الأولى لمشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة.
سادسا: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول (المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة / مركز الوقاية من الاشعاع بوجود اشعاع كيميائي (مسرطن) في سماد الداب الذي تنتجه شركة الأسمدة الجنوبية)".
وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان "الجلسة تبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر.