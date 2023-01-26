انت الان تتابع خبر غوارديولا يوضح حقيقة ندمه بشأن رحيل زينتشينكو وجيسوس الى آرسنال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتقل زينتشينكو وجيسوس إلى آرسنال من مانشستر سيتي، الصيف الماضي، مقابل مبلغ إجمالي يزيد على 70 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد زينتشينكو لمواجهة زملائه السابقين في الفريق لأول مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الجمعة، على الرغم من أن جيسوس سيغيب عن المباراة حيث يواصل تعافيه من إصابة تعرض لها خلال كأس العالم.



وسئل غوارديولا عن الانتقالات قبل مواجهة الكأس، والتي تأتي بعد أن ساعد ثنائي السيتي السابق آرسنال على تصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن السيتي الذي لعب 20 مباراة مقابل 19 لآرسنال.

وأصرَّ غوارديولا على أنه "لا يشعر بأي ندم على رحيل جيسوس وزينتشينكو، وعبَّر عن سعادته بنجاح لاعبيه السابقين".

وقال المدرب الإسباني: "لماذا لا؟ لأنهما يفوزان، آه يا صديقي، أليكس وغابرييل كانا رائعين معنا، ولدي احترام لا يصدق لهما كشخصين أولًا وكلاعبي كرة قدم".



وأضاف: "بالطبع، نريد التغلب عليهما، لكن كل النجاح الذي حققاه بالنسبة لهما ولعائلتيهما، يسير على ما يرام، وأنا أكثر من سعيد".

وأتم: "إذا حدث ذلك، فذلك بسبب من اللاعبين، وهذا كل شيء، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يغادر أليكس ويقول " لا، لا، أريد البقاء، أريد البقاء".

وتابع غوارديولا: "غابرييل، نفس الشيء، لأنه بعد سنوات عديدة أراد تحديًا جديدًا، أراده آرسنال، لقد حدث ذلك بطريقة طبيعية، والأمر يسير على ما يرام بالنسبة لهم".

وستكون مواجهة الكأس الأولى من بين 3 مباريات بين مانشستر سيتي، وآرسنال، هذا الموسم، حيث سيلتقيان، غدًا الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي 15 فبراير، وفي أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز.