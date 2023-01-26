شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة عن زيارة الرئيس السيسي للهند: مصر تحجز لنفسها مقعدا فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند تدل على أن مصر تحجز لها مقعدا في المقدمة، وحزمة الاتفاقيات والشراكات المصرية الهندية تدل على أن مصر جادة وحازمة فى مسألة كونها رقم أساسي ومهم في النظام الدولي الجديد.

وأشار العميد خالد عكاشة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنه مع متابعة هذه الزيارة الرسمية إلى الهند، فإن الهند تحجز لنفسها مقعدا في النظام العالمي الجديد من خلال توسيع شراكتها مع دولة مهمة ومحورية مثل مصر.

وأوضح العميد خالد عكاشة، أن هناك حرص من الدولتين على دخول كل المجالات وتطوير شكل التعاون حتى يقدم بصورة تفيد مصلحة البلدين، قائلا: "ما يحدث من تطوير العلاقات المصرية الهندية يُقظ التعاون التاريخي بين البلدين في حركة عدم الانحياز".