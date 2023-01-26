شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الهند ترتبط بمصر ارتباطا وثيقا والعلاقات بين البلدين تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الهند ترتبط بمصر ارتباطا وثيقا، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وقال "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للهند، وحضوره كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، هي زيارة هامة للغاية.

وأضاف، أن العلاقات المصرية الهندية تاريخية ولها جذور قديمة وتعود إلى 75 سنة مضت، وكان للبلدين دور كبير وفعال في إطار مجموعة عدم الانحياز.

وتابع، أن الزيارة تكتسب أهميتها أيضا من حيث القضايا المتعددة والهامة التي تناولتها، من بينها التعاون الثنائي بين الدولتين، والقضايا ذات الاهتمام المشارك.

وأردف، أن هذه الزيارة تناولت موضوعات تغطي مجالات مختلفة، سياسية، اقتصادية، وتنموية، مشيرا إلى أن البعد الاقتصادي والتنموي كان حاضرا بقوة في هذه المباحثات، وهو ما ينعكس إيجابيا على الشعوب.