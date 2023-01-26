شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السيد: زيارة الرئيس السيسي للهند تفتح مجالات جديدة لزيادة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العلاقات بين مصر والهند ممتدة من فترة طويلة وما يحدث الآن من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح مجالا جديدا لمزيد من التعاون بين البلدين وارتفاع التبادل التجارى.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن هناك تبادلا تجاريا يبلغ 7.2 مليار دولار سنوي بين مصر والهند والميزان التجاري يكاد يكون متكافئ، ومساهمة الهند باستثمارات في مصر يتجاوز 3.2 مليار دولار، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التقدم في العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تغيير خريطة خطتها في القمح وقد يكون مع الهند تعاون كبير لاستيراد القمح، ولكن التعاون مع روسيا ما زال قائما إلا أنه ما زال أمامنا فرصة للتنوع في مصادر القمح، فضلا عن التبادل التجاري، والتركيز على مجال التكنولوجيا والمعلومات.