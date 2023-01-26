شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على الاستعدادات لمواجهة آرسنال، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره آرسنال، غدًا الجمعة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: هذه المسابقة مختلفة عن الدوري الإنجليزي، فهي أكثر من مجرد أن نثبت أنفسناأمام آرسنال، فهو أحد أفضل الفرق في إنجلترا الآن، علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا وإلا ستكون مباراة صعبة للغاية.

وتابع عن أرتيتا: رأيي واضح عن ميكل، كنت أشيد به حتى مع أزمات آرسنال، حتى عندما عمل معي في مانشستر سيتي، كنت واثقًا منأنه سيذهب إلى هناك والآن هو يجني ثمار كل هذا.

وأشار: عندما اخترت أرتيتا للعمل معي، كان بناءً على رغبته بالمجيء والتعلم، فهو يمكنه المساعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعرف كلشيء يدور في تلك البطولة، لقد ساعدنا أمام ديفيد مويس فهو كان يعرف أسلوبه، لعب معه في إيفرتون، وبعد 15 دقيقة، أدركت أن عليناضمه للجهاز الفني، لكني لا أعرف هل لي تأثير على نجاحه كمدرب فيما بعد أم لا.

وأضاف: لم أعترض رحيله، لأن كل شخص لديه أحلام يريد أن يحققها، أعلم أنه ذهب إلى ناديه وهو محب له، كان قائدًا هناك، كان يحتفلدائمًا بأهدافنا أمام جميع الفرق ولكن ليس أمام آرسنال، فهو يحبهم كثيرًا، هذا مثل إذا كنت أتدرب كمساعد في فريق هنا وبرشلونة اتصلبي لتدريب الفريق، الحياة قصيرة ويجب أن نكون سعداء سواء كمدربين أو لاعبين وإلا علين الرحيل.

وعلق عن أرتيتا خليفته في تدريب السيتي: متأكد تمامًا بأنه إذا غادرت قبل قيادته لآرسنال، لكن مدرب الفريق، لكنني مددت عقدي، وهوغادر.

وعن خوفه من أرتيتا: لا، فأنا أعلم كيف يعمل جيدًا، ما يقوله للاعبين، أعرف كيف يحل المشاكل ويتصرف في اللحظات السيئة، ليس سهلًا أنتقلب النتائج السيئة إلى جيدة في الأندية الكبرى، هذا ما نجح به في آرسنال، كمانشستر سيتي علينا أن نعدل بعض الأشياء حتى نعودوننجح مثلهم، علينا أن نجدد تحدياتنا، في السابق كان ليفربول والآن آرسنال، كذلك نيوكاسل يونايتد، هناك الكثير من الأندية التي تناضلمن أجل الألقاب والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأتم عن ندمه برحيل جيسوس وزينتشينكو: لما لا؟ لأنهم يفوزان الآن، كانا رائعين معنا، لكن نريد التغلب عليهما، لكنني سعيدًا أيضًابتفوقهما، لأن كان هناك اتفاق بين الناديين، جيسوس وزينتشينكو سبق وقالا إنهما يرغبنا في البقاء وعندما طلبا الرحيل وافقنا، علينا أن نهنأهما.